Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Desde sus redes sociales, la parejita conformada por Flavia Laos y Patricio Parodi no solo demostró que ya llegó a Lima, sino que optaron por hacerse la prueba del hisopado para descartar la COVID-19 y compartió fuertes escenas en la que ambos salen llorando.

“Ya llegamos a Lima hoy en la mañana (9 de enero) Para entrar al país tienes que hacerte una prueba de hisopado, con el resultado negativo ingresas. Hay un hisopado que te hacen en el aeropuerto, pero es aleatorio a mí no me tocó, pero para mayor descarte y prevención me hice uno”, mencionó Patricio en el video compartido.

Al parecer, la incomodidad que sintieron al ver como ingresaba el instrumento por su nariz fue suficiente para que ambos influencers hicieran gestos de dolor y hasta derramaron algunas lágrimas.

Mira también: Mario Irivarren practicaba esquí pero sufre tremenda caída

El primero en pasar por la prueba fue ‘Pato’, quien no aguantó la sensación del hisopado en su nariz, por lo que terminó estornudando y hasta llorando por ello.

Flavia pasó por una situación similar y es que el sentir un objeto extraño entrando en las fosas nasales es una experiencia que muchos describen como ‘verdaderamente terrible’.

RECIBIERON JUNTOS EL 2021

Tras las celebraciones de Año Nuevo, la actriz y modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías al lado del integrante de ‘Esto es guerra’.

“Tu pareja favorita”, escribió Flavia en la leyenda de su publicación, la cual en menos de una hora ha conseguido más de 30 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que celebran que hayan retomado su relación.

Mira también: Karla Tarazona sobre tener un bebé: «Cuando menos se lo esperen»