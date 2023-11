¡Aún cree en el matrimonio! Carolina Braedt reveló que no descarta volver a casarse para formar una familia

Carolina Braedt al lado de su actual pareja, el francés Anders Partouch, para contar sus posibles planes a futuro. Ella se encuentra viviendo una de las mejores etapas en su vida al lado, luego de divorciarse de su expareja Bruno Vega en medio de polémicas. Sin embargo, ahora se luce en una nueva faceta contando que no ha descartado volver a casarse para formar una familia. A través del programa Reporte Semanal, se dio a conocer las declaraciones de Braedt. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carolina Braedt no descarta volver a casarse

Carolina Braedt estuvo con su novio francés Anders Partouch en una entrevista para Reporte Semanal en donde contaron detalles sobre su vida privada. Además, la fashion blogger sostuvo que no ha descartado volver a casarse para formar una familia al lado de su actual pareja. Ante ello, Braedt se muestra en una nueva etapa y no duda en asegurar que ha vuelto a creer en el amor.

Por tal motivo, en la entrevista de Reporte Semanal se les puede apreciar a ambos felices y enamorados contando sus planes a futuro. «Recién están empezando ¿pero tú ves a futuro una familia?», preguntó la reportera ante la sorpresa de Carolina Braedt. Por tanto, ella se lució emocionada y decidió contar un poco acerca de lo que tiene planeado. «No sé, quién sabe. Primero quiero saber bien dónde nos vamos a establecer porque ahorita estamos entre Francia y aquí», respondió. «¿Aún crees en el matrimonio?», consultó la reportera. «Sí, sí, sí. Por qué no», contestó. Tras ello, afirmó emocionada que sí quisiera ser mamá.

Su paso por «El Gran Chef»

En otra oportunidad, el estricto jurado de «El Gran Chef Famosos» demostró su lado más sensible al dedicarle tiernas palabras a la nueva participante del programa , Carolina Braedt. En un emotivo momento, Javier Masías elogió a la nueva concursante y reconoció que se había ganado el corazón de muchas personas en el programa en un corto tiempo. Ante ello, muchos usuarios comentaron al respecto respaldando lo mencionado por Javier Masías.

«Has llegado a la competencia por apenas unos días y te has ganado el corazón de todos los jueces, el conductor, los camarógrafos, el que abre la puerta y el público en su casa. Creo que eso tiene que ver con que eres un ave muy extraña para la televisión. Eres una chica joven, extremadamente inteligente, empática, sensible y tienes recursos para resolver. Encima, eres guapa, que normalmente la gente se fijará en eso primero, pero acá ya sabemos que eso no importa. Te agradezco haber venido a esta competencia», sostuvo Javier Masías.