Paolo Guerrero aún puede llegar a Boca Juniors

Mientras Paolo Guerrero se encuentra entrenando con el Inter en Porto Alegre, en Buenos Aires, aún no dan por descartado su llegada a Boca Juniors. Fue el propio entrenador del cuadro xeneise, Miguel Ángel Russo, quien se refirió a la posible incorporación del ‘Depredador’.

Russo, extécnico de Alianza Lima, afirmó que al estar abierto el mercado de pases, no puede asegurar que en la Bombonera no hagan más contrataciones. Eso sí, el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con los auriazules reconoció que la llegada del ‘Depredador’ no será fácil en ningún caso.

“Yo no doy descartado nada porque todavía tenemos el libro de pases abierto y siempre las cosas pueden suceder”, dijo Russo sobre Paolo Guerrero en conferencia de prensa en ‘Casa Amarilla’.

“Entiendo lo que cuesta hoy en este país a niveles económicos traer un jugador de afuera y todo lo que significa. Hay muchos pasos que dar, antes era mucho más simple”, agregó el entrenador argentino de 63 años.

La prensa argentina informó semanas atrás que el principal problema que Boca Juniors tiene para concretar el pase de Guerrero se debe a la cifra de la cláusula que alcanza los 4.5 millones de dólares. El capitán de la Selección de Argentina ha militado en clubes como Alianza Lima, Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo y ahora en Inter de Porto Alegre