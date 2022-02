Austin Palao echa flores a Flavia Laos y le manda misil a Luciana Fuster

Compartir Facebook

El ex guerrerito Austin Palao está babeando por Flavia Laos, tanto así que el modelo brindó una entrevista a Kiara Trigoso, íntima amiga de la actriz, donde no dudó en echarle flores a la ex del ‘Pato’ Parodi. Como todo un caballero, Austin aseguró que Flavia es una de las chicas más bellas de la televisión nacional. “Yo lo digo sin titubear porque físicamente es muy linda, pero su interior es más lindo aún, Flavia Laos”, refirió.

Pese a que se le pidió dar su opinión sobre la rubia modelo, el exchico reality aseguró que Flavia no era como las otras chicas que había conocido a lo largo de su vida, en clara alusión a Luciana Fuster.

“Dejando el físico a un lado, porque siento que a lo largo de mi vida he conocido chicas muy lindas, pero muy vacías por dentro y que no tienen aspiraciones”, dijo el también cantante para sorpresa de la conductora.

En ese sentido, el popular ‘Bonito’, habló de la arrolladora personalidad de Flavia: “Muy aparte del físico, es una chica con bastante proyección. Lo que se propone, lo proyecta, lo decreta y lo cumple. Eso es muy admirable.

Tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho. Es muy hogareña, familiar, está siempre pendiente de ellos. Son valores marcados que ella siempre ha tenido, pese a los altibajos que ha tenido”.