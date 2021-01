Austin Palao es expulsado de Esto es Guerra por quejarse del reto de altura

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

De candela. El “chico reality”, Austin Palao, fue expulsado por la producción del programa de competencia, Esto es Guerra, tras quejarse de la seguridad de un reto de altura que realizó.

La expareja de Luciana Fuster fue el elegido para cumplir una prueba a más de 5 metros de altura. El competidor logró llegar hasta el final, pero cuando quiso tocar la campana y dar el punto a su equipo, se cayó. Afortunadamente, el arnés lo sostuvo y no pasó a mayores.

Sin embargo, Austin Palao estuvo furioso por la seguridad que tenía el juego, ya que indicó que, a pesar de no ser la primera vez que realizaba una prueba en el aire, sintió miedo y temió por su integridad física.

También te puede interesar: Daniela sufre accidente automovilístico: “Todo está bien, solo un golpe en la rodilla”

“Este tipo de competencia, en lo personal, me gustan, pero es preciso que, en esto tipo de competencias, se tenga el mayor cuidado posible. (…) No pude llegar a la meta porque me estaban jalando. Ahora, lo que me molesta es que sentí un vértigo increíble. Sentí que, literalmente, me iba a morir. (…) En verdad, no vuelvo a hacer pruebas de altura acá”, mencionó el “chico reality”.

La producción, al escuchar el reclamo de Austin, optó por retirarlo del programa de competencia porque “se contrata personas con seguridad” para no poner en riesgo a nadie.

“Usted a mí, no me va a condicionar. Por favor, que se retire del programa. Nosotros tomamos siempre todas las medidas. Cada juego es probado por profesionales y por la gente de producción. Contratamos gente de afuera y usted lo sabe”, señaló.

En redes sociales, los seguidores tomaron como una broma de mal gusto que Austin Palao sea expulsado de Esto es Guerra por un reclamo que hace.

También te puede interesar: Facundo González a Míster G: «Lo amo, es un padre para mí»