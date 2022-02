¿Austin Palao le deja indirecta a Luciana Fuster?: “La cama se llena con cualquiera”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ex chico ‘reality’ compartió un controversial mensaje en redes sociales que estaría dirigido a su ex pareja, Luciana Fuster.

Austin Palao y Flavia Laos parecen estar yendo por buen camino en su relación, sin embargo, parece ser que la sombra de los ex los persigue. Y es que aún sigue dando de qué hablar que se haya formado dos relaciones entre puros ex novios.

Austin Palao y Flavia Laos son las ex parejas de Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes también son pareja en la actualidad. Al parecer Austin recordó a su ex, Luciana, al compartir un contundente mensaje en redes sociales.

El ex chico ‘reality’ utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que se piensa estaría dirigida a Luciana Fuster. “Sean inolvidables. La cama se llena con cualquiera, el corazón no”, se puede leer en la publicación

Esto podría significar que Luciana está saltando de romance en romance, tratando de llenar un vacío pero no logra enamorarse completamente. Asimismo, se puede entender como que Austin solo estuvo “llenando la cama” Luciana, pero Flavia le habría alcanzado el corazón.

No se sabe a ciencia cierta lo que quiso decir el influencer, pero lo que sí es cierto es que en más de una ocasión él dejó en claro que no hablaría de su ex. Cabe señalar que Austin alega de Luciana le fue infiel con su mejor amigo, Emilio Jaime.

Mire también: ¿Paula le manda su chiquita a Melissa?: “Las mujeres pertenecen donde se les respeta”

Austin Palao rompió su silencio y habló del supuesto romance que tiene con Flavia Laos tras ser captados juntos en tremendo ‘chape’.

El influencer habló con ‘Amor y Fuego’ para dar algunos detalles de lo que sería su romance con la actriz. “La vida es bella, hay que estar feliz siempre”, inició diciendo Austin Palao. Esto dejaría entrever que estaría muy feliz en sus saliditas con Flavia.

Austin no quiso confirmar ni negar nada acerca de una relación oficial, sin embargo, dejó en claro que él y Flavia la pasan más que bien cada vez que están juntos. “Lo único que te puedo decir es que ambos disfrutamos pasar tiempo el uno del otro”, señaló.

Además: Andrés Hurtado y Laura Bozzo se juntaron en México y se llenan de halagos