Austin Palao podría ganar “El poder del amor” y llevarse 15 mil dólares

El chico reality Said Palao ha dado que hablar no específicamente por algún asunto en el programa de competencias ‘Esto es guerra’, sino más bien por su medalla conseguida en un Campeonato Nacional de Judo.

Mediante sus redes sociales, Said Palao compartió unas fotografías de su triunfo y agradeció al equipo que lo apoyó en todo momento, entre ellos, el desatacado judoca Alonso Wong.

“Logramos ganar medalla de bronce en el nacional adulto de judo, después de 9 años de no haber competido y solo dos meses de preparación. Un pequeño paso para lo que se viene con una mejor preparación prometo mejores resultados, pero representando mi país. No puedo dejar de agradecer a @vidalsolano @senshijudocluboficial que me estuvo entrenando y apoyando desde el primer día, a @alonso_wong10 por hacer que en poco tiempo suba más mi nivel siendo un buen uke , a la @judoperu por brindarme las instalaciones A1 de la videna, a mi familia y amigos que han estado siempre pendiente por mi resultado”, escribió Said Palao.

