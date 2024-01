¡Avergonzada! Mayra Couto revela que no le gustan sus primeras actuaciones: «He actuado tan mal»

En una entrevista con Todo se filtra, Mayra Couto compartió que no disfruta viendo sus primeras actuaciones en pantalla, haciendo referencia a su participación en la teleserie «La Pre», donde tuvo como protagonista al novel Deyvis Orosco. En tal sentido, ella recuerda con vergüenza sus primeras actuaciones en la pantalla, pues considera que lo estaba realizando muy mal. “Me da mucha vergüenza saber que he actuado tan mal”, manifestó la actriz durante su entrevista. Conoce más detalles de lo que dijo en la siguiente nota.

Mayra Couto avergonzada por sus primeras actuaciones

Durante una reciente entrevista con «Todo se filtra», la actriz Mayra Couto recordó sus primeras actuaciones en la teleserie «La Pre». Ante ello, mostró que estaba evidentemente avergonzada porque considera que actuaba mal durante sus inicios. “La pre fue una novela, yo era un chica escolar, de ahí salimos muchos actores que fueron a Al fondo hay sitio y gente que ahora tiene carreras grandes”, recordó la popular ‘Grace’.

Consideró que actuó muy mal en dicha serie, tras recordar los inicios de su carrera. “Ahorita me da mucha pena, mucha vergüenza saber que he actuado tan mal. No sé, yo me juzgo”, manifestó Couto. Recordó que en una de las primeras escenas con el reparto de la serie no sabía qué hacer. “Yo no sabía qué hacer porque una cosa es estar en una clase de teatro y otra cosa, es ‘tres, dos, uno, acción’ o ‘corte’”, manifestó.

Se retractó por decir «Munda»

La actriz ha captado nuevamente la atención del público al reconocer su error al utilizar la palabra ‘munda’ y al implementar este cambio. En una entrevista reciente con ‘Todo se filtra’, Mayra Couto abordó el tema, retractándose de sus declaraciones polémicas. Además, aclaró la diferencia entre el lenguaje inclusivo y la feminización de palabras, ya que esto generó confusión entre muchas personas en su momento.

“Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente, una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual”, dijo.

De acuerdo a sus explicaciones, afirmó que no tuvo la intención de generar confusión entre los usuarios en relación con el lenguaje inclusivo. No obstante, reiteró su respeto hacia aquellas personas que eligen utilizar esta modalidad de comunicación. “El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa ‘e’, que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga”, acotó.