Avión de Air India Express se estrella y parte en dos

Un vuelo de la aerolínea Air India Express con 190 pasajeros a bordo, aproximadamente, sufrió un accidente la tarde de este viernes cuando estaba aterrizando en el aeropuerto de la localidad de Karipur, en el estado de Kerala en la India.

Al salirse de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Kozhikode, la aeronave se partió en dos y de acuerdo a una fuente policial habría dos muertos y 35 heridos. El aterrizaje fallido pudo ser porque, en medio de las fuertes lluvias, la aernoave se habría patinado fuera de la pista y se impactó contra el suelo.

Medios locales han distribuido varias imágenes en donde se observa que la aeronave sufrió grandes daños en el área de la cabina y se partido en varios pedazos.

El vuelo AXB1344 de Air India Express, viajaba desde Dubai con un aproximado de 190 pasajeros. El vuelo llevaba a varias personas que quedaron atrapadas en otros países por la pandemia del coronavirus. De acuerdo al Hindustan Times, se encontraban en Emiratos Árabes Unidos.

Además, el aeropuerto de Kozhikode es uno de los que cuenta con ‘tabletop runaway’. Estos aeropuertos cuentan con la pista de aterrizaje en una especie de meseta con desfiladeros de diferente profundidad a los lados y al final de la pista. El avión habría caído unos nueve metros dentro de aquella garganta.

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala’s Kozhikode#AirIndia

Live Updates: https://t.co/YFm6P0aN0Q pic.twitter.com/MmALTAOMgy