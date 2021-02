¡Ay amiga! Pese a la traición, Paula Manzanal defiende a Shey Shey

Compartir Facebook

Hace uno días, una tremenda revelación explotó en el mundo de la farándula peruana, esta vez la protagonista era Sheyla Rojas, quien fue puesta al descubierto.

La popular ‘Leona Loca’ fue expuesta por el ex de su amiga Paula Manzanal el francés Vladimir de Guest. El joven expuso unas candentes videollamadas que tenía con la modelo.

A través de sus redes sociales, Vladimir mostró a sus seguidores parte del video en el que Sheyla se ve en una actitud muy sensual frente al francés, pese a ser expareja de una de sus mejores amigas.

Pese a que esto hizo que Paula Manzanal tome la decisión de romper definitivamente su amistad, la Manzanal salió en defensa de Shey Shey por la difusión de estas imágenes.

A través de sus historias de Instagram Paula dijo: ‘El hecho de que yo esté muy fastidiada con mi ahora ex amiga, no le quita lo patán y lo poco hombre que es mi ex pareja’.

Por lo que continuó refiriéndose a la razón por la que Vladimir subió este video a redes, sin autorización de Shey: ‘(Es un patán) para subir un video íntimo que ha sido grabado sin autorización de ella a redes sociales.’

‘Eso no se hace, por más lo que sea, eso no se hace a ninguna mujer’, terminó diciendo Paula enojada por lo sucedido, pero aclarando que Sheyla para ella es una traidora.

