Ayudó a un vagabundo y terminó formando una familia con él

La historia poco frecuente pero real ocurrió en Canadá y tiene como protagonistas a Jasmine Grogran y Macauley Murchie. Ya felizmente casados y con dos hijos, compartieron como se conocieron en TikTok y se volvió viral. Fue cuando Jasmine ingresaba apresurada al supermercado, pero se detuvo un segundo para ofrecerle plata a un vagabundo.

“Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó”, recordó la mujer. Y sigue: “Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él”.

Sin embargo, la mujer no se dio por vencida. Cuando terminó, lo buscó nuevamente e insistió con ayudarlo de todos modos, pero el hombre se negó. “Fue cuando me preguntó si necesitaba ayuda para poner mis cosas en un taxi, y le dije que sí”, confió.

Luego de que el indigente la ayudará con las bolsas, Jasmine le preguntó si quería que le llevara algo de comer. Estaba avergonzado, pero aceptó. En la cena hablaron de sus vidas y finalmente ella decidió comprarle un teléfono celular para que pudieran mantenerse en contacto.

Los canadienses habían intercambiado mensajes antes de su nuevo encuentro y ambos no podían dejar de pensar en el otro. “Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto. No podía dejar de pensar en él”, admite ella.

En su segundo encuentro volvieron a cenar y luego Jasmine le preguntó si quería volver a su casa y “pedirle” algo de ropa para ponerse. “Le compré ropa nueva y le dije que podía quedarse a pasar la noche, pero terminó quedándose mucho más de una noche”, cuenta entre risas. “Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí. Fue muy amable”.

