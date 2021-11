‘Baby’ Brune quiere que su hermano sea cirujano plástico para que le haga ‘retoquitos’

Compartir Facebook

La bella y esbelta modelo Brunella Horna accedió a abrirle las puertas de su casa a el programa «Estás en todos» donde se pudo conocer un poco mejor su tremenda casa y un poco de su familia.

Bastante emocionada se veía la rubia modelo hasta que llegaron a la sala y se encontraron con el hermano menor de la pareja de Richard Acuña.

El pequeño Thiago Horna se encontraba bastante concentrado en sus laptop cuando fue abordado por las preguntas de la reportera, y es que el menor tiene confesó tener muchas ansias de pertenecer al mundo de la televisión.

Cosa que no le gustaría a su hermana mayor la popular ‘Baby’ Brune pues ya conoce el rubro y sabe que no es nada fácil lidiar con todo lo que uno enfrenta en el mundo televisivo.

Sin embargo, lo que causó asombro es que Brunella ya estaría incentivando a su hermano en convertirse en un gran cirujano estético pues es una carrera que ha logrado acaparar el mercado por parte de estrellas de la farándula lo que sería un buen negocio.

«Quiero que me ayude con las arruguitas que me puedan salir más adelante», dijo Brunella entre risas.

Sin embargo, Thiago al parecer se mantiene firme en ser actor pues le gusta la televisión igual que a su hermana.

Recientemente el hermano menor de Brunella realizó su primera comunión por lo que se lució en sus redes junto a su hermana y a Richard Acuña quienes no faltaron en la celebración junto a los padres de la modelo.

Brunella Horna ya no quiere casarse con Richard Acuña: “Ya me cansé de esperar”

La empresaria sorprendió a más de uno al revelar que ya no tiene ganas de casarse con Richard Acuña, porque ya esperó mucho tiempo.

Brunella Horna y Richard Acuña ya tienen más de 4 años de relación, y la empresaria expresó en más de una ocasión que sí quería vestirse de blanco al lado de su pareja. Pero parece que algo cambió en su relación y ya no quiere saber nada de matrimonios.

El día de hoy invitaron a Brunella a jugar ‘Mito o verdad’ al programa ‘América Hoy’, y le preguntaron sobre el posible ‘matri’ con Richard para el 2022. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022?”, preguntaron.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no, hoy día no. No quiero, no me provoca”, dijo Brunella.