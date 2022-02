Bailarín Anthony Aranda encara a Paula Manzanal y le dice que cobra por dejarlo mal en televisión

Compartir Facebook

Sacó las garras. El bailarín activador Anthony Aranda, se pronunció en sus redes sociales luego que Paula Manzanal afirmara que este le dijo que nunca saldría con mujeres casadas, que ella era especial para él, que Melissa Paredes le contó que el ‘Gato’ Cuba la celaba en ‘Reinas del show’ y que incluso le contó sus planes para irse a España.

“Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque simplemente fuiste una amiga, fuimos amigos, pero eso no te da derecho a salir en un programa cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia”, escribió Aranda en sus historias de Instagram.

“Y no tienes por qué inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal, respetos guardan respetos y yo jamás hablé de ti, qué pena todo lo que hace la plata”, agregó la actual pareja de la exconductora de ‘América Hoy’.

MANZANAL SABÍA DE INFIELES ANTES DE AMPAY

Paula reveló en ‘Magaly TV, la firme’ detalles que le confirmaron que Anthony y Melissa habían iniciado una relación clandestina, mucho antes que saliera el ampay que terminó con el matrimonio de la exMiss Perú.

“Yo me imaginé cuando se contagiaron de COVID-19 al mismo tiempo porque él me escribía todos los días y pese a que él me negaba: ‘Yo jamás me meteré con una mujer casada, te lo juro, Paula y con hijos nunca, nunca’. Me lo negó semanas antes del ampay”, reveló y acotó que el bailarín le dijo que el ‘Gato’ celaba a Melissa con él.

Paula también confesó por qué decidió mantener distancia con Anthony. “Me caía superbién, era un buen chico, pero… ¡Oh, casualidad! siempre había cámaras donde quiera que íbamos”, narró. “O sea, tú piensas que él llamaba a las cámaras porque él era un bailarín más del elenco de la ‘Señito’. Él era un bailarín desconocido para todos los que hacíamos espectáculos”, señaló.