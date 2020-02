Balacera deja un mototaxista muerto en San Martín de Porres

El enfrentamiento a balazos entre dos grupos de desconocidos dejó un mototaxista muerto al recibir al menos uno de los disparos en San Martín de Porres. La víctima, identificada como Juan Eusebio Quispe Meneses, de 45 años, transportaba a una ciudadana venezolana, que fue intervenida como testigo en las investigaciones.

Cómo todas las noches, él salió de su vivienda para ganarse la vida como mototaxista, algo que hacía desde hace 20 años.

Pasadas las 4:30 de la mañana, a mitad de jornada, Quispe hizo una carrera a la venezolana Tianny Gudiño Coba, de 22 años. Todo iba bien hasta llegar al cruce de las avenidas Santa Rosa y Los Alisos.

TIRO EN EL PECHO

Según la Policía, en este lugar, desconocidos a bordo de dos autos oscuros protagonizan una pelea a balazos. “Todo indica que le ha caído una bala perdida. El impacto lo tiene a la altura del tórax. Al parecer, quiso conducir herido, avanzó unos metros pero cayó malherido. En el asiento trasero estaba su pasajera que entró en shock”, relata un agente.

El cuerpo de Quispe cayó a un lado de su vehículo.

DETIENEN A ‘CHAMA’

En el cruce de las avenidas se observaban cinco casquillos de pistola, como rastro del enfrentamiento.

“Estábamos yendo bien. Se escucharon los disparos y yo me agaché lo más que pude. El señor no pudo hacerlo. No vi quiénes dispararon”, dijo apenas la venezolana para luego ser llevada a un patrullero de la comisaría de Sol de Oro, intervenida como testigo de lo ocurrido.

FAMILIA DESTROZADA

Los deudos del mototaxista llegaron al lugar. Un tío lamentó lo ocurrido.

“Manejaba desde hace veinte años. Deja cuatro hijos. Dos aún son menores de edad. Un policía llamó a su hija mayor para avisarle. En su casa lo esperaban y ahora solo pedimos que capturen a los responsables”, dijo Honorato Quispe.

ES ZONA ROJA

No es la primera vez que ocurre una balacera con fallecidos en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Los Olivos. En el lugar abundan grupos de pandilleros que cada cierto tiempo se enfrentan a balazos por el control de la venta de drogas e hinchaje en la zona.

GIANCARLO ANDÍA

Fotos: Miguel Paredes