«Lloro todos los días», ‘Banana’ Ruíz se conmueve al recordar a sus hijos fallecidos

El arquero fue entrevistado recientemente y no pudo evitar hablar sobre la pérdida que no ha logrado superar tras la partida de sus hijos.

Y es que como se recuerda, Ronald ‘Banana’ Ruíz sufrió el fallecimiento de dos de sus cinco hijos en un accidente de tránsito cuando iban de camino a Piura.

Con el corazón hecho pedazos

Para un padre de familia es imposible hacerse la idea de que jamás podrá volver a ver a sus hijos. Es lo que le pasó al jugador peruano quien afirma que la vida no ha sido justa con él por el trágico momento vivido.

El arquero de Unión Comercio contó que gracias al soporte familiar ha logrado poco a poco salir adelante y continuar con su carrera futbolística.

“Se me hacía muy difícil continuar en el fútbol, luego de lo ocurrido. Quizás tuve que apoyarme en que hasta ahora es mi soporte: mi esposa, mi madre, mi padre”, comentó.

Incluso, recalcó que desde el lamentable día ya no hace planes a futuro y prefiere enfocarse en el día a día: “Desde que me pasó esto nunca hago planes, porque hay que vivir la vida cada segundo. Tú no sabes lo que pasará, hay que vivir la vida” añadió.

Mira también: Cantante JP ‘El Chamaco’ se impone con «Toma Que Toma» en radios y redes sociales

Asimismo, confesó que no hay día que no recuerde a sus pequeños y bote algunas lágrimas, pues es una pérdida que jamás podrá asimilar. “Lloro todos los días, los extraño mucho. Creo que la vida para mí es injusta”, dijo.

El fatídico día

En diciembre del año pasado, Ronald ‘Banana’ Ruiz sufrió un accidente automovilístico junto a sus familiares mientras se encontraba de viaje con su camioneta por el kilómetro 15 de la vía Piura-Paita. Lamentablemente, esta tragedia acabó con la vida de dos de sus cinco hijos.

Todo empezó en la noche del domingo 11 de noviembre, cuando el arquero de Atlético Grau se encontraba retornando a Piura para integrarse a los entrenamientos del cuadro ‘albo’.

“Era un domingo el día de su cumpleaños, disfrutamos a la playa. Le dije que el lunes iríamos a la academia, le compré un par de zapatillas. Bueno, las zapatillas se quedaron y él se fue. Era algo muy duro. No planeo más en la vida”, señaló.

Ruíz recalcó que son sus hijos los ángeles que siempre lo cuidan y para él es uno de los principales motivos para seguir adelante.

Mira también: Dorita Orbegoso indignada con la justicia por quitarle medidas de protección contra Pablo Donayre

“Tiago tenía nueve años y Karol tenía ocho. Los amo mucho, los voy a llevar en el corazón. Los tengo presente en cada partido, son los que me cuidan de arriba. Cada partido se los dedico a ellos”, confesó.