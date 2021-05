Fin para una verdadera pesadilla. Agentes de la División de Antisecuestros de la Dirincri liberaron a una adolescente de 13 años que hace ocho días estaba secuestrada por delincuentes. Los facinerosos le exigían a la familia de la niña el pago de 20 mil soles a cambio de no descuartizarla ni abusar de ella.

Los indeseables fueron capturados cuando pretendían cobrar el dinero en San Juan de Miraflores. Labores de inteligencia y seguimiento permiten a los detectives Antisecuestros llegar hasta la avenida Pedro Miotta, ubicada cerca del paradero Próceres de la Panamericana Sur.

En este lugar, la madre de la agraviada había pactado entregar el dinero que los secuestradores le pedían a cambio de volver a ver con vida a la menor.

CHAMOS Y PERUCHO

“Los agentes detectaron la presencia de dos motos lineales sospechosas. A unas cuadras se encontraba la mototaxi con la menor, a la espera de la señal de los hampones.

A los primeros se les redujo chocando nuestros vehículos con las motos como parte del operativo”, explicó el coronel y jefe de Antisecuestros, Franco Moreno. Se trataba de los venezolanos Jherixon Oswaldo Romero Martínez (24), Jean Carlos Romero De gado (22), Jonathan Ali Canizales Torres (29) y del peruano Marcelo Aldhayr Cruzado Valdivia (22), los que pusieron resistencia al momento de ser reducidos a balazos a mitad de la calle. Una vez recuperada la niña, sus padres, que son comerciantes por fin pudieron respirar tranquilos.

CAPTADA EN REDES SOCIALES

El coronel Moreno explicó que la niña fue captada por redes sociales, donde uno de los sujetos le dijo ser adolescente para ganarse su confianza. Todo esto fue una treta para conseguir verla y secuestrarla.

“La menor pasará por los exámenes de ley pues presenta secuelas psicológicas. Advertimos que se trata de una modalidad muy peligrosa. En este tiempo se han rescatado a 6 víctimas de secuestros y capturado a 18 involucrados. En la zona nororiental del país se observan más casos de trata de personas.

EN UN SÓTANO

La Policía llegó hasta una vivienda de la avenida Edilberto Ramos en el sector de Pamplona Alta, lugar sindicado por los propios secuestradores como uno de los dos en los que mantuvieron retenida a la víctima. Para evitar que pueda pedir auxilio, los hampones eligieron una habitación de tres metros ubicada en el cuarto piso. Se encontró un colchón viejo, las pertenencias de la adolescente y otros artículos

el dato

También se intervino a una mujer extranjera, encargada del cuidado y alimentación de la víctima. Se incautó un arma de fuego abastecida y droga.

