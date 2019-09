Banda peruana We the Lion estrenan nuevo disco

Por Andrea Saavedra / Foto: Carlos Guerrero

La banda peruana We the Lion, caracterizada por interpretar todos sus temas en inglés, presentó su nuevo tema, ‘When life began’, segunda canción de su nuevo disco ‘Kismet’, próximo a estrenarse en abril. En conversación con diario Karibeña, Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer, integrantes de la banda, minimizaron las críticas del festival ‘Vivo X el Rock’ por llevar a artistas de cumbia. Ellos presentarán su nuevo disco este jueves en el C. C Barranco a las 9 pm.

-¿Cómo toman el éxito que han conseguido? Considerando que su música es en inglés.

Paul: Siempre hemos hecho música en inglés. Es lindo que la gente lo haya recibido bien. Escuchar a la gente cantar o tan siquiera intentarlo es increíble.

-¿Hay posibilidades que saquen alguna canción en español?

Alonso: No, creo que no sería lo mismo. Yo ya he tratado de componer en español y me siento raro, entonces estaría haciendo música para otros.

-Por otro lado, ¿qué opinan de las críticas que ha recibido el festival ‘Vivo por el rock’ por incluir la cumbia?

A: Creo que la gente que critica son personas que no sé si necesariamente vayan. La cumbia mueve increíble. Yo escucho cumbia cuando toneo, no hay cosa más rica.

-Como compositores, ¿qué opinan de las letras con contenido sexual que se vienen popularizando?

A: “No me gusta, siento que hay una falta de respeto. Siempre he estado un poco en contra. Tengo una hija de dos meses y no me gustaría que ella esté cantando ‘pégala, azótala’. Me parece que se va de contexto.