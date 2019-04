Barata literalmente revela que sobornos eran para Alan

El ex jefe de Odebrecht en el Perú confirmó ante los fiscales peruanos que le pagó 3 millones de dólares en sobornos al ex secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava y al ex vicepresidente de Petroperu, Miguel Atala, a quienes calificó como “los Maiman de Alan”.

De esta manera, Barata prácticamente confirmó que se pagaron coimas al finado ex mandatario, al referirse al empresario peruano-israelí Josep Maiman, por cuyas cuentas of-shore se pagaron 20 millones de dólares en coimas al ex presidente Alejandro Toledo, por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Las revelaciones de Barata se dieron en el segundo día de interrogatorios en Curitiba, Brasil, donde precisó que los pagos a Nava fueron para garantizar la continuidad de las obras de la constructora durante el gobierno de Alan García, entre ellas la Interoceánica, y también para ganar nuevas obras importantes.

ABRÍA LAS PUERTAS

Precisó que el ex ministro y alto dirigente aprista, Luis Alva Castro, les presentó a Nava Guibert en un local de su partido en Lima. Nava entonces era secretario general de Palacio de Gobierno y encargado de preparar la agenda diaria del mandatario.

“Nava era el hombre que abría las puertas [de Palacio], si no lo trataban bien no había acceso”, añadió Barata, e hizo notar que al hablar con Nava era como hacerlo con el propio García, por la extrema confianza y cercanía diaria que había entre ambos.

El ex funcionario de Odebrecht precisó que Nava estaba enterado del millonario soborno pagado a Toledo, por ello se pactó el pago de 3 millones de dólares para que no se cancelen los trabajos de los tramos 2 y 3 de Interoceánica, cuya licitación se ganó con pagos bajo la mesa.

Nava, dijo Barata, exigió los pagos en efectivo y rápido, y se molestaba cuando se demoraba la entrega. Precisó que se le recomendó abrir una off-shore para que los pagos ilegales sean más rápidos, pero rechazó esa propuesta. Entonces depositaron un millón 300 mil dólares en la “offshore” Ammarin Investment, de Miguel Atala, en la Banca Privada de Andorra.

EL DATO

Barata y García hablaron sobre la concesión de la línea 1 del metro de Lima, que luego se le adjudicó a Odebrecht. Durante el segundo gobierno aprista también se firmaron adendas que elevaron el costo de la Interoceánica Sur.

Si sabía de soborno a Toledo

Durante el interrogatorio, Barata afirmó que García conocía de los sobornos pagados por Odebrechet durante el gobierno de Toledo, pero no sancionó a la empresa y reconoció que Nava no tenía ninguna influencia dentro del gobierno “sin usar el nombre” del presidente.

Precisó que García estaba enterado del trato con Nava, quien se lo informaba. “Si las empresas no trataban bien a Luis Nava no se les abría la puerta del gobierno”, anotó.

Recordó, al respecto, que la entonces ministra de Transportes, Verónica Zavala complicó el accionar de la constructora, pero después del aporte a Nava hubo “un esfuerzo grande” para que sigan las operaciones.