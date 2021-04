Barcelona caen por 2-1 ante Granada y pierde la punta

Compartir Facebook

Barcelona tenía la gran oportunidad de ser el único líder de la Liga Española si ganaba al Granada, pero en el gramado del Estadio Camp Nou, el cuadro visitante se impuso por 2-1 en un resultado sorpresivo.

A los 23’, Lionel Messi anotó el tanto para los azulgranas y con ello desplazaban al Atlético Madrid del primer lugar del torneo. Sin embargo, el Granada cambió por completo su cara tras el paso por vestuarios y, por medio del venezolano Darwin Machís y del veterano delantero de 39 años Jorge Molina, logró darle la vuelta al marcador y dar la gran sorpresa, poniendo el campeonato español todavía más al rojo vivo de lo que ya estaba.

Con su derrota, Barcelona se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con 71 puntos, los mismos que el Real Madrid y a dos del Atlético (73 puntos).

El Sevilla es cuarto con 70 unidades. Tras varios meses de desajuste, estos cuatro equipos de arriba ya suman el mismo número de partidos: 33. De su lado, más abajo en la tabla, el Granada se mantiene octavo con el triunfo, pero acumula ahora 45 puntos, a cuatro del Villarreal (7º).

KOEMAN: “ES DECEPCIONANTE”

Al término del encuentro, el entrenado del Barcelona, Ronald Koeman, admitió que “es un resultado muy decepcionante”, además señaló: “Analizando los dos goles del Granada, hubo una falta de concentración en defender.

No hemos estado acertados en defender bien y cerrar los espacios y eso nos ha costado el partido”, dijo el DT holandés. Por otro lado, fue contundente respecto su expulsión que lo privará de estar en el banquillo en el próximo cotejo.

“No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea”, indicó.