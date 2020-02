Barcelona enfrentará al Athletic Bilbao por la Copa del Rey

El conflicto generado por el director deportivo de Barcelona, Eric Abidal, y Lionel Messi, pasaría a segundo plano esta tarde cuando el conjunto azulgrana visite al Athletic de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey (3:00 p.m./DirecTV).

El cruce de palabras entre Abidal y Messi tuvo al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, como mediador. El mandamás culé optó por la reconciliación previo a un cruce de eliminatoria como la Copa del Rey. En principio ambas partes llegaron a un acuerdo, pero Lio habría mostrado su inconformidad por las múltiples especulaciones que existe en la interna sobre la salida del extécnico Ernesto Valverde y que provocaría un ambiente tenso.

Cabe mencionar que el contrato de Lionel Messi finaliza el 2021, pero existe una cláusula de salida en caso decida retirarse o marcharse a otro club.

Sobre esta situación se refirió el estratega Quique Setién, quien prefirió no involucrarse y habló sobre el partido: “Lo sucedido es algo que afecta a la prensa, no a mí. Yo me centro en el fútbol y las herramientas para mis jugadores, pero hay cosas que no puedo controlar”.

Además, ante el Bilbao será el sexto duelo de Setién en el cargo, y cuenta con un registro de cinco victorias y una derrota.