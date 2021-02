Barcelona ganó por 2-1 al Athletic Club Bilbao

Compartir Facebook

El Barcelona superó 2-1 al Athletic Club Bilbao en el Camp Nou en el primer cruce entre ambos desde la final de la Supercopa de España que quedó en mano de los vascos. Lionel Messi, la gran figura, marcó un tanto y demostró que es fundamental en el equipo de Ronald Koeman.

Los primeros 20 minutos del conjunto local fueron prácticamente perfectos. Pudo ejercer una presión alta efectiva, que le impidió a su rival manejar el balón, apostó por un juego vertical y generó situaciones de gol. El marcador se abrió con un tiro libre de Messi, quien había recibido una falta en la media luna y desde allí clavó la pelota en un ángulo con su pierna zurda.

Ni el arquero, ni la barrera, ni el hombre acostado en el piso, ni el que fue corriendo al palo pudieron evitar que ese balón ingrese al arco. El conjunto de Koeman dominó pero no pudo ampliar la ventaja y apostó por un juego más de dominio que de profundidad. Pese a reducir su velocidad, no cedió el balón y no sufrió acciones de peligro por lo que se marchó tranquilo al vestuario en el descanso.

En la segunda mitad, el Athletic Bilbao se encontró con el empate a los cinco minutos con un centro por izquierda, a la espalda de Óscar Mingueza, que llegó rasante al segundo palo.

Pese a que el receptor debía ser Óscar de Marcos, fue Jordi Alba quien conectó el balón y sin intención lo metió en su propio arco. Tras ese tanto, el Barcelona del primer tiempo se esfumó. Perdió verticalidad, dejó de presionar arriba y se notó en algunos futbolistas el golpe anímico que significó esa conquista.

Es así que el visitante creció en confianza y generó algunas acciones. Sin embargo, la reacción del Barcelona llegó gracias al francés Antoine Griezmann (74’). El delantero galo sen-tenció el triunfo a favor del equipo de casa, que sumó 40 puntos, al igual que Real Madrid, pero que por diferencia de goles se encuentra en el segundo lugar. A mitad de semana enfrentará al Granada, por los cuartos de final de Copa del Rey.

ATLÉTICO EN LA PUNTA

Atlético Madrid se impuso por 4-2 al Cádiz y le sacó 10 puntos de ventaja al segundo en la tabla, Real Madrid. Cádiz empezó bien pero los ‘colchoneros’ se pusieron arriba en el marcador a los 28 minutos con un gran gol de tiro libre de Luis Suárez. Sin embargo, los locales empataron con tanto de Álvaro Negredo. Antes del descanso Saúl hizo el segundo del Atlético.

En el complemento Suárez aumentó la diferencia de penal, Negredo volvió a anotar para Cádiz dándole emoción al encuentro, pero sobre el final Koke hizo el 4-2, dejando al Atlético con50 puntos y es claro líder.