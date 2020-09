Barcelona : Lionel Messi hace dos goles en el amistoso

Compartir Facebook

Barcelona venció a Girona, en partido amistoso con miras a la temporada 2020-2021. El cuadro azulgrana entrenado por Ronald Koeman sumó su segunda victoria de pretemporada, esta vez de la mano goleadora de Lionel Messi, que marcó sus primeros dos tantos de la ‘era’ del entrenador holandés.

Si bien Koeman volvió a apostar por un 4-2-3- 1, cambió de posición a algunos futbolistas dentro del campo. Este es el caso de Lionel Messi, quien en el primer encuentro ante Nástic partió por la banda derecha, pero en esta oportunidad lo hizo como ‘Falso 9’.

Esta posición fue en la que jugó durante la etapa del ‘Pep’ Guardiola en el Barza, pero que cambió con la llegada de Luis Suárez. En los primeros partidos del uruguayo, Messi siguió jugando por la derecha. Pero ellos mismos decidieron intercambiar posiciones y, a partir de ese momento, se quedaron con la complicidad de Luis Enrique.

El primer tanto del equipo ‘culé’, que jugó con camisetas rosadas, fue tras una gran combinación entre Messi, Trincao y Coutinho, siendo el brasileño el que anotó. Antes que finalice el primer tiempo, Messi anotó un soberbio golazo con un derechazo. Samu Saiz descontó antes del primer minuto del complemento. Sin embargo, a los 50’ un nuevo tanto de Messi selló el 3-1. A los 62’, Ronald Koeman cambió casi todo su plantel y el marcador no se modificó.

KOEMAN NO SABE SI SUÁREZ SE QUEDA

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, señaló que aún no está definida la situación de Luis Suárez. “Si Suárez se termina quedando va a ser uno más de la plantilla. He hablado con él, no sabemos todavía si se va o se queda”, dijo el DT.

