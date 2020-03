Barranco: Cámara de seguridad captó robo a dos personas que hacían deporte

Un grupo de delincuentes, que se transportaban a bordo de un vehículo, asaltaron – en horas de la mañana – a dos personas que corrían por el malecón de Barranco haciendo deporte. Esto al verse completamente vulnerables optaron por entregar sus pertenencias.

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que dos sujetos con armas de fuego descendieron rápidamente de un vehículo y encañonaron a dos personas causando pánico en ellas. No pusieron resistencia y entregaron todos.

El robo se produjo minutos antes de las 6 de la mañana. Los delincuentes le arrebataron al paso todas sus pertenencias. A pesar de tratarse de un distrito y una zona aparentemente seguro, podemos ver que la delincuencia está en todos lados amenazando a los ciudadanos.

Qué demonios está pasando ??? Me cuentan que esto sucedió en Barranco hoy entre las 5:30 y las 6:00 am ?? Que medidas se van a tomar para que no vuelva a ocurrir esto ?? @MuniLima @Barranco_Muni @PoliciaPeru pic.twitter.com/ZjDxjCLpBZ

— José Peláez (@Sr_Pelaez) March 3, 2020