“Basta de exhibir lo que tienes”: Giuliana Rengifo estalla contra Paolo Guerrero

Giuliana Rengifo comentó sobre la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero y no dudó en arremeter contra el ‘Depredador’ por realizar tremenda juerga en plena ola de contagios por el virus.

“Considero que la ley tiene que aplicarse para todos porque son vidas las que están en riesgo”, declaró para un conocido diario local.

“Él es un referente, pero también es un ser humano y se equivocó en esta oportunidad. Todo se ha escandalizado porque había mucha gente, si haces una reunión tienen que escoger a los amigos más cercanos y no invitar solo para lucirse o decir: ‘Mira, yo celebro mi cumpleaños como quiero y contrato a quien deseo’. Basta de exhibir lo que tienes”, añadió muy mortificada.

Por otro lado, tras ser consultada si hubiese aceptado cantar en un privadito, ella aseguró: “Sí iría, pero pondría mis reglas, tal como respetar el aforo de público y que todos vayan con su prueba de coronavirus. La fiesta de Paolo fue un escándalo porque hubo demasiada gente”, precisó.

‘Samu’ furioso porque Guerrero hizo tonazo: “Yo como un tarado le creo al ministerio”

Paolo Guerrero hizo un reventonazo por su cumpleaños y se pudo conocer que al menos 100 invitados llegaron al recinto por su santo. En esa línea, el periodista de espectáculos Samuel Suárez se mostró confundido luego de observar que personajes de la farándula pueden ser ‘megatonazos’ sin problema alguno, mientras que otros tienen que guardarse.

“Cada una de esas celebridades que han estado haciendo trensito en la fiesta, tienen cuatro millones de seguidores, entonces ellos (fans) dicen ay normal, hay que zurrarnos en las autoridades, si ellos lo hacen por qué nosotros no”.

Parte fundamental del raje de Samuel Suárez fue el mega fiestón de Paolo Guerrero, en el que no se respetó distancias ni protocolos: “Yo después de ver esas imágenes díganme por favor si hay un virus real porque la gente hace lo que se le da la gana”.

El comunicador se mostró contrariado y pidió respetar las normas: “Como un tarado le creo al ministerio que me dice que hay un virus que se llama Ómicron que hasta a los vacunados afecta y es peligroso y si pone en riesgo a mi familia yo me encierro y me cuido y marco mi distancia”.

