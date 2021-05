Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina destruyó a Janet Barboza en su último programa y es que luego de que la popular ‘Rulitos’ disparara contra ella, la ‘Urraca’ le recordó de dónde había salido.

«Le echa la culpa a Giselo, eso es abusivo, porque si tú te consideras una mujer profesional no vas por el lado más débil. Te vienes acá si quieres y me dices lo que tienes que decirme si no te gusta mi crítica… Y no puedes justificar que te saques el pescado de la boca y lo dejes en los adornos», mencionó en primera instancia.

Asimismo, agregó que solo se lo había permitido a Gisela porque estaban de igual a igual.

«Gisela Valcárcel, como dije, yo le permití, años atrás, que me llamara como le diera la gana. Pero, tú no me llegas a los talones. Con Gisela siempre hemos estado de tú a tú», recalcó.

Mira también: La bella Kassandra causa admiración en sus fans cantando al ritmo de Papillón

TILDÓ DE ASQUEROSA A JANET BARBOZA POR SACAR PESCADO DE SU BOCA

Magaly Medina criticó duramente a la conductora de ‘América Hoy’ Janet Barboza por desagradable gesto mientras comía un caldo de carachama, típico plato de la selva peruana.

Recordemos que en la última edición de ‘América Hoy’, Janet Barboza probó el caldo de carachama, pero se quitó algo de la boca y lo dejó en un adorno de un estante cercano del set.

“Díganme si no es asqueroso, cochino, de mal gusto, habla muy mal de una persona que se saca la comida de la boca para botarla. La gente a esa hora está desayunando y esta asquerosidad la pinta de cuerpo entero. Este tipo de modales además despreciativos con la comida regional, selvática. Ella estará acostumbrada a comer caviar”, dijo la conductora.

“Por más que ha querido blanquearse es una bataclana que siempre fue, la bailarina de sus inicios. Miren la vulgaridad que hizo esta mañana, siempre me ha parecido una vulgar y ahí lo demuestra. Asquerosa, faltándole el respeto al público que pudo haberla visto eso y malograrse el desayuno”, indicó Magaly.

Mira también: Ivana Yturbe tendría cuatro meses de embarazo, según afirmó Magaly Medina