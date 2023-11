¿Batedía mata galán? Samantha Batallanos revela lo que la enamoró de Jonathan Maicelo

¡Se fija en los sentimientos! Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo son, contra todo pronóstico, una de las parejas más sólidas de “Chollywood”. Mucho se habló de un presunto interés por parte de la modelo respecto al boxeador, sin embargo, en una reciente entrevista, la ex Miss Grand puso los puntos sobre las íes y reveló qué fue lo que la cautivó del popular “Batedía”.

También puedes leer: ¿La dejó mal? Jazmín Pinedo revela una dura verdad sobre su relación con Gino Assereto

¿Samantha Batallanos está con Maicelo por interés?

Hace un par de días, Samantha Batallanos causó revuelo en el mundo del espectáculo nacional con sus declaraciones. Ante los rumores de un distanciamiento del boxeador, la reina de belleza descartó esta versión y señaló que el boxeador “está en su poder”.

“Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas (…) Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya (para casarse)”, señaló Samantha Batallanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jonathan Maicelo (@jonathan_maicelo)

Esto desató una ola de críticas en redes sociales, ya que muchos usuarios la tildaron de “interesada” y “sin escrúpulos”. Ante esto, en “América Hoy”, Samantha Batallanos se defendió y descartó ser una persona interesada.

“Todo el mundo sabe que Jonathan no es millonario. Cuando dije que está haciendo monedas es porque está trabajando y sacándose la mugre (…)Jonathan es un hombre de alto valor, él no amilana que yo le diga que quiero que sea millonario. Eso es no ser mediocre”, expresó.

“En algún momento él logrará cumplir sus sueños y ya no vamos a andar en moto porque si yo fuera una interesada no estaría con él. Andamos en moto, andamos en taxi. Me subo con tacos y lo abrazo, nos vamos a los locales”, explicó Samantha Batallanos.

También puedes leer: ¿Complicaciones? Brunella Horna cuenta difícil situación que vive a pocos días de dar a luz

¿Se viene el Onlyfans?

Samantha Batallanos se mostró muy emocionada al respecto y reveló que está trabajando minuciosamente en los detalles para llevar un contenido de calidad a todos sus fieles seguidores que no pierden la oportunidad de piropearla por redes sociales.

“Estoy buscando el equipo adecuado para generar contenido de calidad”, contó la modelo. Además, promete elevar la temperatura en el Onlyfans, al igual como lo hace en los shows que tiene en diversas discotecas a nivel nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samantha Batallanos (@samanthabatallanosoficial)

Sobre la posibilidad de grabar contenido con Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos dejó sorprendido a sus fanáticos con su respuesta. La ex Miss Grand no descartó la posibilidad de seguir los pasos de Xoana González y su pareja, pero para eso, el popular “Batedía” deberá cumplir un requisito.

“Ellos (Xoana y su esposo) me encantan porque son esposos. Con Jonathan Maicelo todavía somos novios. Cuando sea mi esposo podría grabar con él para mi Onlyfans”, acotó Samantha Batallanos.