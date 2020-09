“Batman” da positivo a la prueba de COVID-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El actor que interpreta a Batman, Robert Pattinson no deja de ser noticia. El intérprete ha dado positivo a la COVID-19, según Variety.

Apenas unos días después de que se reanudara el rodaje de The Batman, la producción se ha detenido por un caso de COVID-19. Eso sí, Warner no ha anunciado de quién: «Un miembro de la producción de The Batman ha dado positivo por coronavirus y está aislado de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación está pausada temporalmente«.

Segunda interrupción

La producción de la nueva película, una versión oscura y misteriosa de estilo detectivesco de «Caped Crusader», también tuvo que cerrarse a mitad de la producción en marzo debido a la pandemia de COVID-19.

El director Matt Reeves ha dicho que su versión, que saldrá el próximo junio, está inspirada en películas clásicas de cine negro como «Chinatown» y «Taxi Driver», y dará a conocer a un Bruce Wayne «muy humano y con muchos defectos».

Las primeras imágenes de la muy publicitada película lanzada en el evento DC FanDome el mes pasado dejaron a los fanáticos babeando en línea, con un misterioso villano dejando notas para Batman en las escenas del crimen en Gotham, y el héroe de la película golpeando a un matón callejero antes de gruñir: «Soy la venganza».

MIRA TAMBIÉN: Vacuna rusa publica sus resultados: según estudio, es segura