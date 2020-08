Compartir Facebook

El Bayern Múnich continuó su travesía triunfal en la Champions League y batió por 3-0 al Lyon en semifinales con un estelar Serge Gnabry, autor de un doblete, en Lisboa, para llegar a la gran final del domingo ante el PSG.

Si bien los franceses comenzaron generando algunas situaciones de peligro, la efectividad de Bayern de Múnich, una vez más, quedó comprobada porque a los 18’ un gran remate desde fuera del área de Serge Gnabry superó la resistencia del arquero Lopes. Los alemanes llegaban por primera vez con peligro al arco rival y no perdonaron.

El segundo tanto de Bayern llegó nuevamente por intermedio de Gnabry, quien a los 33’ solo tuvo que empujarla, luego de que Lewandowski no pudo convertir.

En la etapa complementaria, Bayern bajó las revoluciones y supo controlar los embates de Lyon.

El partido pintaba para el 2-0, sin embargo, en la agonía de juego, Lewandowski, con certero cabezazo, puso el tercero que tanto estaba buscando. Ahora los bávaros disputarán su undécima final de la Champions League.

Campeón de Liga y Copa en Alemania, con una racha de 29 partidos sin derrota -28 victorias y un empate-, el Bayern está a 90 minutos de lograr el triplete. Sería el punto culminante de una espectacular temporada en la Champions, en la que ha arrasado en la fase de grupos y en las eliminatorias (7-1 al Chelsea en octavos -en dos partidos- y 8-2 al Barcelona en cuartos -en uno-).

Neymar sí juega el domingo

Pese a que medios ingleses señalaban que el brasileño Neymar del PSG podría ser sancionado por intercambiar camiseta luego de la semifinal ante el Leipzig, esto no sucederá. En un primer momento, se señaló que habría roto el protocolo de la UEFA al estar prohibido intercambiar camisetas al final de un encuentro. Sin embargo, ello no está penado. En el artículo 14.8 de dicho protocolo se especifica la postura de la UEFA al respecto. “Se recomienda a los jugadores que no intercambien sus camisetas”, dice ese apartado. Pero no conlleva la obligación y de este modo es inviable que Neymar sea sancionado por ello.

