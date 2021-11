¡Bebé en camino! Joshua Ivanoff y su novia Michelle Biu se convertirán en padres

Compartir Facebook

El modelo Joshua Ivanoff anunció por todo lo alto que se convertirá en padre al mostrar en una publicación, la ecografía de su bebé junto a su novia, la influencer Michelle Biu.

“Quería compartir con ustedes un pedacito de mi vida. Tomar la decisión de tener un bebe es transcendental. Es decidir para siempre que tu corazón va a caminar fuera de tu cuerpo. Al comienzo es una montaña rusa de emociones y no saber si estás preparado para darle mejor vida de la que tú soñaste tener”, escribió en un primer momento.

En el post, también agradeció a su novia por el camino que están emprendiendo juntos. “La persona correcta siempre saca lo mejor de mí y felizmente escogí a una mujer increíble para que sea la mamá de mi clonsito”, agregó

“Los que me conocen saben que el amor que tuve por Schwarz, no solo porque fue mi hijo por 8 años, sino porque me lo regaló mi padre antes de fallecer y negrito solo me dejó cuando sintió que ya tenía un hermanito en camino. El amor que siento por ti bebito es inexplicable”, continuó.

En líneas más abajo, Johua Ivanoff dedicó unas conmovedoras palabras a su bebé que ya está en camino. “Solo quiero que sepas que siempre estaré a tu lado para apoyarte, para levantarte cuando caigas y para celebrar tus éxitos. Cuando no sepas hacía donde caminar, allí estaré. Te protegeré hasta que hayas crecido y, entonces, seguiré protegiéndote”.

Seguidores del exchico reality no dejaron pasar la oportunidad y lo felicitaron por este nuevo camino que emprende con su novia y por la criatura que ya está en camino. “Felicidades para ambos, serás un excelente papá”, se lee en los comentarios.

