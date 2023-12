¿Bebé en camino? Milett Figueroa sufrió descompensación en «Bailando 2023» y abandonó la pista de baile

En el escenario del «Bailando 2023», Milett Figueroa, la sensación peruana que ha conquistado corazones en Argentina, vivió un momento que dejó boquiabiertos a todos. Milett Figueroa se descompensó y la noticia saltó rápidamente en redes sociales. ¿Embarazo a la vista? Te contamos los detalles.

Milett se descompensó en pleno programa

La historia de amor de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli ha sido el centro de atención, pero esta vez, la atención se desplaza hacia un incidente inesperado durante las grabaciones del popular programa de baile. En pleno regreso de Milett a la competencia después de celebrar la Navidad en su tierra natal, Perú, la pareja conformada por Marcelo y Milett vivió un momento de tensión que nadie se esperaba.

Ángel de Brito, uno de los jurados del ‘Bailando’, compartió en redes una foto que puso en alerta a todos. En la imagen, Milett Figueroa es atendida después de sufrir una descompensación en plena pista de baile. ¿Cómo reaccionó Tinelli ante esta sorpresa? «Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista», reveló De Brito.

Se descompuso Milet en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/RPuVXjgiUO — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 27, 2023

En la imagen, en los camerinos, se puede ver a Marcelo al lado de Milett, visiblemente preocupado. Mientras Milett, sentada, sostiene un algodón, que tendría alcohol, cerca a su nariz, para reanimarse.

La reportera Pochi, desde el set del programa, agregó detalles en vivo: «Recién, hace un ratito nada más, estaba Milett que se sentía un poquito mal. Parece ser que le bajó la presión, así que la llevaron a un lugar para que esté sola y tranquila, siendo atendida por enfermeros y médicos del ‘Bailando'».

Milett Figueroa se descompuso en plena grabación del #Bailando2023. Cuentan que se le bajó la presión durante la gala de sentencia del show 👇🏼 https://t.co/CGyvgjSWq6 pic.twitter.com/KJYrmoyQx2 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 27, 2023

Mira también: ¡Romántico detalle! Milett Figueroa regresa a Argentina y Marcelo Tinelli la sorprende con dulce regalo

De esta manera, el programa DDM de América TV de Argentina, el cual se encontraba en vivo en las instalaciones del programa «Bailando 2023», grabó todo el detrás de cámaras cuando de pronto, se enteraron de este suceso. Pochi, la reportera encargada del momento, hizo un alto a su transmisión y contó lo que había sucedido con Milett.

¿Milett Figueroa está embarazada? La modelo se pronuncia

Este inesperado episodio se da en medio del seguimiento de los medios en torno a la relación de Milett y Tinelli. La pareja ha compartido cada detalle de su romance, generando un furor entre sus seguidores. Además, se han desatado especulaciones sobre un posible embarazo.

«Que está embarazada dices», «Uy ahora van a decir que está embarazada», «Creo que a Tinelli lo va a visitar la cigüeña», comentaron diversos usuarios.

La incertidumbre sobre la salud de Milett ha dejado a todos en vilo, ya que la participante y Tinelli han sido abiertos al compartir cada momento de su vida en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bailando 2023 (@elbailandooficial)

Mira también: ¡Deslumbrante estilo! Milett Figueroa impacta con drástico cambio de look por Fiestas

Así que a través de su canal de difusión de Instagram, la modelo rompió su silencio: «Se que están preocupados por mí. Ya estoy bien, fue una descompensación. Cruce unas pastillas para el dolor muscular y la verdad que no me fue tan bien. Así que aprovecho para decirle que no se automediquen».

Además, Milett contó que el problema también se dio porque descuidó su alimentación. «El tema de la alimentación también lo tengo que regular. No me he estado alimentando muy bien. Así que, estuvo bueno el paro que tuve para reflexionar un poco el cuidarnos más la salud y estar mejor con el tema de la automedicación. No se automediquen».

Este incidente en el «Bailando 2023» ha desatado la preocupación entre los seguidores del programa. ¿Cómo afectará esto a la participación de Milett en la competencia? Según Milett, este problema la ha hecho reflexionar y estar más pendiente de su salud. Estaremos atentos para mantenerte al tanto de todas las novedades.