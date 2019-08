No se retracta. Luego que Milett Figueroa le envió una carta notarial a Greg Michel para que se retracte de sus declaraciones en ‘El valor de la verdad’, donde confesó que la actriz se le insinuó en una discoteca cuando tenía pareja, el modelo belga decidió mantenerse firme con su verdad y le dará batalla legal.

“No pienso rectificarme en nada, todo lo que dije son anécdotas de mi vida y momentos reales que viví. Me mantengo firme en lo que dije en el programa de Beto, no voy a desmentir mis propias palabras, solo para hacerle el favor a ella, no dije nada mal de su persona”, comentó el modelo desde Piura.

Greg además le recordó su pasado a Milett y aseguró que ella se hizo conocida gracias al escándalo. “Si ella quiere ir a un proceso judicial pues no veremos en los tribunales. Ahora parece que no se acuerda que a toda costa quería hacerse conocida, logró fama cuando fue ampayada con Antonio Pavón, o cuando la captaron con Jean Paul Santa María, las peleas que tuvo con Angie Jibaja, fue esto lo que le hizo saltar a la fama”, agregó.

“No le tengo miedo a Milett, el único problema es que ella tiene que entender que pese a que ahora es actriz, sigue siendo parte de la farándula y la gente va a seguir hablando de ella. Cuando entras en la televisión tienes que tener la correar ancha”, acotó. (V. Rondón)