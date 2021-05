Compartir Facebook

Quiere ser una reina. La Uchulú, al mismo estilo de Dayanita, demostró que sigue los pasos de Janick Maceta y lució una réplica del traje típico de parihuana de la segunda finalista del Miss Universo 2021 en el Reventonazo de la Chola.

Pero cuando se creía que no podría ser mejor, la propia Janick Maceta salió a su lado para modelar junto a ella frente a las cámaras, luciendo casi como ‘gemelas’.

A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó ver varias fotografías que compartió con sus miles de seguidores el esperado encuentro entre la figura de América TV y la reina peruana.

«Hoy fui Janick Maceta, que diversión La Chola Chabuca no se lo vayan a perder este sábado a las 7:00 p.m.», anunció Esaú sobre su participación en el programa.

SACAN AL SHAMUCO DEL PROGRAMA DE LA UCHULÚ SIN PREVIO AVISO

El influencer y youtuber, Samuel González, “El Shamuco”, reveló que no trabajará más con “La Uchulú” como lo venía haciendo, debido a que fue retirado sorpresivamente de su equipo de trabajo.

En una entrevista con un medio local, “El Shamuco” lamentó que no se le haya informado con anterioridad que no iba a seguir trabajando con “La Uchulú”, pero que respetará la decisión que hayan tomado.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, mencionó ‘El Shamuco’.

“En el Reventonazo nos dieron una propuesta de grabar un último video del final de mi historia con la Uchulú, lo cual acepté con mucho gusto, debido a que las personas se merecen una explicación. Nuestros fans se merecen una explicación del porque se termina nuestra historia”, finalizó.

