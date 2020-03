Bengoechea afirmó que dejo Alianza Lima, porque los jugadores lo escuchaban, pero no le hacían caso

El técnico Pablo Bengoechea dio conferencia ayer por la tarde Matute para explicar los motivos de su renuncia a Alianza Lima, donde señaló que no tuvo ni la fuerza ni la capacidad necesaria para convencer al plantel y considera que discurso ya no se escuchaba entre los jugadores y por ello optó por dar el paso al costado.

“A lo largo de estos cuatro años, realmente aprendí a querer mucho a esta institución y a su gente. Este año empecé la temporada con mucha ilusión, sin embargo no pude convencer al plantel lo que quería, ni logré lo que se tiene que hacer para defender siempre a una institución tan grande como Alianza. Por todo esto, el viernes por la noche, le dije a César Torres y demás directivos que no tenía la capacidad necesaria para revertir esta situación”, dijo el estratega uruguayo.

Luego, Bengoechea dijo: “esta situación ya me había superado y me sentía sin fuerzas para seguir en Alianza. Yo creo que este club necesita a otro entrenador porque mi palabra ya no se escuchaba dentro del grupo. El sábado la decisión de dejar a Alianza ya estaba tomada y se lo volví a decir a los jugadores y a César Torres que no me sentía bien, que no tenía fuerzas, ni ánimos, ni me sentía a gusto para continuar y por ello ya había tomado la decisión de dar el paso al costado. Yo en Alianza viví siempre muy a gusto, pero ahora simplemente no tengo fuerzas para darle a la institución todo lo que me dio”.

“Yo tenía planificado vivir todo el año en Lima y dirigiendo en Alianza, pero, repito, no me sentía en condiciones de seguir. Acá siempre me trataron súper bien y jamás culparé a nadie y, como dicen en mi país, ‘no me gusta robar la plata’, prefiero irme para que venga otra persona porque mi discurso ya no se escucha”, dijo Bengoechea.

Finalmente remató diciendo: “desde la pretemporada ya no me sentía bien, vi y sentí cosas que no gustaron, pero confíe que con resultados esto pasaría pero tampoco se dieron las cosas. Alianza necesita reaccionar y yo no tengo fuerzas para ayudarlo. Espero que venga un técnico con esa capacidad”.

Guillermo Salas asumió en forma interina

El plantel de Alianza Lima, entrenó ayer en Matute por la tarde, inmediatamente después de la conferencia de Pablo Bengoechea y quienes estuvieron a cargo de la práctica, fue el técnico de la reserva Guillermo Salas y Jaime Duarte quien trabaja en las divisiones menores. Aunque no se sabe, quien dirigirá al equipo ante Racing en Buenos Aires.