Bengoechea manifestó que Alianza Lima debe terner sueños de grandeza

El técnico Pablo Bengoechea manifestó los objetivos que debe tener Alianza Lima en un proyecto de largo plazo. “Hay muchos equipos en Sudamérica que están por encima de nosotros, todavía. A eso hay que apuntar. Hay que apuntar a ser un River, Boca, Palmeiras, Internacional, tener sueldos millonarios, también para formar a futbolistas. Para que ese jugador de 15 años pueda descansar bien, entrenar bien, etc. La institución no es solo el campeonato 2020. En el 2017, había un presupuesto justito. No había lugar de entrenamiento. Ahora el club creció deportivamente″, declaró el técnico uruguayo.

El estratega reveló los detalles de la llegada de Da Silva. “Hablé con Beto la semana pasada, cuando el acuerdo prácticamente ya estaba hecho. Ya está pasando los exámenes médicos. La otra semana ya se presenta a los entrenamientos”.

Asimismo, Bengoechea puso las manos al fuego por el actual plantel con el que cuenta para afrontar la Libertadores, Descentralizado y Copa Bicentenario. “No creo que haya superpoblación. Tenemos dos campeonatos paralelos. Tenemos 4 delanteros por dentro. Por banda tenemos a Deza, Gómez y Mora. Tenemos un equipo bien armado, porque tenemos futbolistas que pueden ocupar varias posiciones”, indicó.