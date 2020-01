Bengoechea; “No hay negociaciones con Quevedo”

Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, se refirió a la posibilidad de que Kevin Quevedo se sume a su plantel para la presente temporada. “Sobre Quevedo no he tenido información, no sé si hay negociaciones con el club. Desde que llegué el 1 de junio y desde ese día hasta finalizar el torneo hubo conversaciones con Quevedo y la gente que lo representa, pero no hubo acuerdo. La vida continúa y no sé si vaya a haber acuerdo entre Alianza y el futbolista”, afirmó Bengoechea en conferencia de prensa.

Bengoechea agregó: “Hasta hoy, no hubo negociaciones. Los buenos futbolistas siempre tienen lugar, pero aquí lo que hay que ver no es el lugar, sino el presupuesto del club y eso lo manejan los dirigentes. Estoy conforme con el plantel que tenemos, conocemos a Quevedo y sabemos su capacidad, pero con el correr de los días no sé cómo está la economía del club, eso lo maneja la directiva”.

También, tocó el tema del ‘fútbol show’ y de lo que espera de su equipo: “Lo que dije en conferencia se los dije en el descanso, creo que tras el gol, sentimos la sensación que teníamos que alegrar a la tribuna, pienso que se puede hacer eso pero mirando el arco de al frente, desperdiciamos minutos donde pudo llegar el segundo gol, en algunas jugadas por hacer un lujo de más, perdimos la pelota y Millonarios creció”.