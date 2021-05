Benzema vuelve a selección francesa

Compartir Facebook

El martes 18 de mayo no es un día cualquiera para Karim Benzema. Y es que el ‘Gato’ recibió una tremenda noticia: Didier Deschamps, téc-nico de la selección de Francia, lo incluyó en la relación de 26 jugadores para encarar la Eurocopa, que se llevará a cabo entre junio y julio.

Benzema no desaprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos por su regreso a la selección gala. Por medio de sus redes sociales como Twitter y Facebook, el ‘Gato’ agradeció el apoyo que recibió de parte de sus hinchas.

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado”, fue lo que sostuvo Benzema en un primer momento. Asimismo, el delantero del Real Madrid se mostró confiado en hacer un buen papel en el torneo continental europeo.

“Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti … y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día. #AllezLesBleus #Euro2021”, añadió el atacante galo.

Por otro lado, el técnico Didier Deschamps dijo: “No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante”, “No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar.

He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece. Francia es mejor si está Karim Benzema”, añadió el estratega.

Karim Benzema, está ausente de la vigente campeona del mundo desde hace cinco años y medio, cuando explotó el escándalo de su presunta participación en el chantaje al jugador Mathieu Valbuena con la amenaza de difundir un video suyo de carácter sexual.