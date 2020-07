Beto da Silva confía regalarle muchos goles a Alianza Lima

Compartir Facebook

Beto da Silva será, sin duda, uno de los jugadores a seguir en la Liga 1 que arrancará en las próximas semanas. El delantero de 23 años está en el Perú tras pasar por varios equipos del extranjero y espera tener un gran rendimiento en el cuadro victoriano. «Yo he venido a Alianza Lima para hacer historia. Hay un lindo vestuario. Tenemos un equipo muy humilde y unido, como grupo estamos fortaleciéndonos mentalmente. El hincha se va a dar cuenta que estamos muy bien», comentó el delantero.

También habló de su nuevo director técnico. «Mario Salas en un gran entrenador. El profe me pidió mucho compromiso, las ideas de juego las vamos a procesar de a pocos y me dijo que me puede utilizar de extremo o de segunda punta», explicó.

Sobre su experiencia en el Gremio indicó: “En Gremio había un gran equipo, pero yo llegué de Europa. Llegué muy bien físicamente. Recuerdo en esa época fui titular antes que Everton y la verdad que rendía bien. En el proceso de pretemporada tuve una lesión, creo que la más grave de mi vida ya que me costó como 4 o 5 meses recuperarme”, señaló.

Por último, habló de un posible regreso a la blanquirroja, argumentando que está en la edad perfecta para hacerlo. «Me provoca mucha ilusión, porque sé de mi capacidad. Tengo 23 años, estoy en una edad perfecta. Ya no soy un juvenil, ya estoy en una edad en la que tengo que coger ese protagonismo. Sé que tengo la cabeza y las condiciones para hacerlo», concluyó.