Beto da Silva hace tierna promesa para el nacimiento de su hija con Ivana Yturbe

El futbolista asegura que a pesar de que tenga que sacrificar sus horas de sueño, él estará dispuesto a hacerlo para cuidar de su hija.

Beto da Silva e Ivana Yturbe están en casa contando los días para poder tener a su pequeña Almudena en brazos. Y de hecho Ivana ya está en las últimas semanas y llevar la pancita es cada vez más complicado, sobre todo a la hora de dormir.

“Pobrecito porque hay mañanas en las que me despierto porque ya no puedo dormir. Se me está haciendo complicado, pero me consciente, Beto la verdad es que es bien engreidor”, dijo Ivana.

El futbolista sabe que se vienen días difíciles desde el día en la pequeña Almudena llegue a casa. Es por eso que le hizo una tierna promesa a su hija, y está dispuesto a cambiar sus horas de sueño para poder cuidar a su pequeña en la madrugada.

“Bueno a partir de ahora voy a dormir las 8 horas en la tarde y me quedo ya toda la noche sentado allí pendiente de la bebé”, dijo Beto llevándose los aplausos y suspiros de todos, incluso el de su esposa que cada vez se muestra más enamorada.

Beto le pide a Ivana que no lo despierte

El futbolista comentó que ahora que Ivana está en las últimas semanas de embarazo, ya no puede dormir bien. Y es que por las incomodidades, ella se mueve constantemente y se levanta en la madrugada, lo que interrumpe la jornada de Beto, que debe entrenar temprano a diario.

“Yo como me levanto en las mañanas a entrenar, a veces le digo que no haga bulla que no se mueva mucho porque a veces ella se mueve en la noche y yo tengo un sueño muy liviano y me despierto. Pero ya cuando el motivo sea la bebe yo creo que sin duda los dos nos vamos a parar, a pelearnos para ver quien se para primero con tal de tener a la bebé”, expresó el futbolista.

