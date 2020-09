Beto Ortiz tras vencer la COVID-19: «Claro que he pensado en ser papá»

Compartir Facebook

En una entrevista para Magaly Medina, el periodista Beto Ortiz reveló que el mensaje que le dedicó Pedro Suárez Vértiz a través de redes sociales, movió algo en lo más profundo de su ser después de haber vencido a la COVID-19 y es que, por primera vez, pensó en convertirse en padre.

En medio del programa, Beto contó que por haber sido criado como hijo único, este fue un factor en su vida que le hizo disfrutar mucho de la independencia y su soledad.

“Pero leyendo el cariño con que Pedro me hace esta invitación… la verdad es que podría decir que lo he pensado en serio por primera vez”, confesó.

La ‘Urraca‘ trató de ser un poco más directa y le preguntó si es que estuvo en sus planes pensar en tener un hijo a lo que Ortiz contestó que sí.

“Claro que sí lo he pensado, pero no quiero que sea parte de moda o de una onda como lo pone él (Pedro Suárez-Vértiz) en el articulito que escribió. No porque Ricky Martin o Ricardo Morán o Miguel Bosé yo lo tengo que hacer también. Creo que tiene que venir de una necesidad”.

¿QUÉ DIJO PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

A través de una publicación en sus redes sociales, el rockero Pedro Suárez Vértiz felicitó a Beto por haber superado la COVID-19, además de hacerle una pequeña recomendación.

“Siempre pienso que deberías tener un hijo. Mejor dos. Ya vivimos otros tiempos y un papá del ‘third sex’ es normalazo. Hasta realizador. Si quieres hazlo por laboratorio como Bosé y Ricky Martín. O tú mismo eres, como Techito Bruce. No hay nada como tener gente que te ame de verdad en tu vejez”, escribió.

