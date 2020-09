Beto Ortiz y Magaly Medina hunden a Richard Swing

Compartir Facebook

Tras el mensaje a la nación que dio el presidente Martín Vizcarra, sobre la difusión de tres audios en el Congreso de la República que lo involucran en el caso ‘Richard Swing’, Beto Ortiz y Magaly Medina criticaron al primer mandatario.

“Creo que el haber escuchado al presidente de la República en esa presentación es tan desafortunada y lo único que hace es defraudarnos (…) A mí me parecía estar escuchando a Alejandro Toledo en el año 2000”, refirió Beto que calificó los audios del presidente como “un acuerdo entre personas para mentir”.

Por su parte, Magaly Medina celebró que su programa ‘Magaly TV, la firme’, fuera el primero en denunciar la contratación del cantante para dar charlas motivacionales en el Ministerio de Cultura, poniendo en “jaque”, al gobierno.

“¿Cuál programa es el que pone el gobierno a temblar? Ninguno. ¿Quién se dio cuenta que Richard Swing era un payaso al servicio del gobierno? ¿Quién lo denunció? Nosotros, un programa al que algunos se dan el lujo de no llamar periodístico. No me importa. En este programa se puso en jaque al gobierno por esa contratación ominosa, espantosa, vergonzosa del Ministerio de Cultura. Hoy esos audios nos han hecho recordar la peor época de los ‘Vladivideos’”, dijo la “urraca”.

‘SWING SE DESATA’

Cisneros no dudó en arremeter contra Magaly y Beto mientras realizaba su improvisada rueda de prensa donde le reclamó a los periodistas. “Ustedes hacen caso al pedófilo y a una multisentenciada como Magaly Medina. Se juntó la ex convicta con el pedófilo a lanzar todas sus mentiras”, dijo el polémico personaje de Chollywwod.

