Bielsa hizo sufrir al equipo de Klopp

Liverpool, el campeón de la Premier League, ganó sudando por 4-3 al recién ascendido Leeds United, que es dirigido por el técnico argentino.

El último campeón inglés se estrenó en la nueva temporada de la Premier League en Anfield. Liverpool pasó muchos problemas ante el Leeds United de Marcelo Bielsa, pero logró un triunfo por 4-3.

Tal como esperaba, el encuentro tuvo un ritmo vertiginoso y muchas emociones. A los 4′, Liverpool se adelantó con un gol de penal de Salah. Leeds United, recién ascendido a la Premier, empató a los 12′ con un golazo de Harrison, quien se sacó de encima a dos rivales con una diagonal y fusiló al portero Allison.

El holandés Van Dijk sacó provechó de su estatura y a los 20′ anotó de cabeza. Unos minutos después, el central cometió un error cerca de su arco y le dejó servido el gol a Bamford, quien no falló y marcó el 2-2.

No había tiempo para pausas en Anfield y a los 33′, nuevamente, Salah hizo temblar las redes del arco de Leeds. Esta vez ya no fue de penal, sino tras un potente remate al ángulo. El equipo de Bielsa no paró de atacar y volvió a empatar con un gol Klich a los 66′.

Ya en la recta final, Liverpool encontró la oportunidad de ganar tras un claro penal de Rodrigo Moreno. Salah tomó la pelota y convirtió la pena máxima en el primer triunfo del Liverpool en la nueva temporada de la Premier League.

LA AMARGURA DEL ‘LOCO’

El equipo de Marcelo Bielsa no traicionó su estilo, arriesgó, jugó de igual a igual contra el actual campeón de Inglaterra, le empató tres veces el partido en el mítico Anfield y se fue con las manos vacías.

«Marcar tres goles es algo muy positivo. Fuimos eficientes, tuvimos efectividad, pero nos faltó mayor construcción ofensiva y muchos de los cuatro goles que nos convirtieron podrían haberse evitado. Nunca puedes ser feliz en la derrota», aseguró el técnico argentino.

