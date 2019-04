Boda de la Tigresa del Oriente era bamba y acusan a Magaly

El novio de la Tigresa del Oriente sacó las garras y le metió un zarpazo a Magaly Medina, quien el último viernes lo dejó como tramposo, mal padre y cobarde por dejar plantada en el altar a la cantante de 72 años. Desde su cuenta oficial de Facebook se defendió de los constantes ataques y señaló que el promocionado matrimonio con la artista era ‘armani’ y que todo fue maniobrado por el programa de la ‘urraca’.

Añadió que el programa de ATV les pagó para prestarse a este circo y que jamás se gestionó los trámites correspondientes para que se dé un matrimonio como la ley manda.

“Esta boda no iba hacer legal, ¿saben por qué? A mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, tampoco una declaración jurada. A mí me llevaron a la municipalidad un día antes de mi boda, además me hicieron hacer un trámite para cambiar mi DNI a un domicilio donde yo no vivía y nunca se publicó un edicto matrimonial”, escribió Molocho su Facebook personal.

BASUREA PROGRAMA

El novio de 28 años de Judith Bustos, nombre verdadero de la Tigresa, dijo que se fue del canal porque no quiso ser parte de una farsa. “Todo esto fue una farsa y engaño al público. Yo quiero pedir disculpas a todo el público por mi decisión de no estar presente en la boda porque no quise participar en un show mediático de un programa de farándula que solo tiene 2 puntos de rating”.

“Cuando el amor es verdadero y uno quiere contraer matrimonio en forma legal, no te pagan para que lo hagas .Tengo muchas cosas que decir y con pruebas, mintieron a todo el Perú y al extranjero”, finalizó el cantante.

Karibeña intentó comunicarse con Molocho pero fue su hermana la que contestó a nuestros mensajes de WhatsApp, enviándonos una fotografía en la que se ve al exnovio de la reina del YoTube en la cama de un centro médico. Pese a que solicitamos saber sobre el actual estado de salud del joven, aseguró que su hermano ‘está mejorando’.