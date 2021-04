Boda en tragedia: Familiares en UCI tras contagio masivo

Compartir Facebook

Lo lógico es que los matrimonios sean inolvidables para bien, lleno de sorpresas, compartir y emociones y sentimientos de por medio. Sin embargo, Lorena Rodríguez jamás imaginó que la boda de sus sueños terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

Debido a la crisis sanitaria, el matrimonio tuvo que retrasarse. La fecha planificada para contraer nupcias -en un comienzo- fue marzo del 2020. Lorena y su esposo no tuvieron de otra que postergar el evento más importante de sus vidas.

Según relata la ciudadana colombiana, recientemente casada, luego del evento que celebraron con tanta emoción y ansias, todo fue tragedia.

En el lugar, gran parte de los 50 asistentes, quizá motivados por el entusiasmo del momento o la sensación de seguridad de estar entre familiares, relajaron las medidas y se sacaron las mascarillas.

De acuerdo al diario El Tiempo, entre los invitados había personas procedentes de Barranquilla, pero la mayoría eran de Cali. El problema fue que algunos eran portadores del virus.

Después de la ceremonia, 15 personas presentaron los síntomas distintivos del coronavirus y tras hacerse las pruebas, se confirmó la infección. Lamentablemente, los padres de Lorena, la novia, fueron de los más infectados por el virus. La pareja tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras agravarse su salud.

“Sentí que me quería morir, que esto no estaba pasando. Es algo que no le deseo a nadie en el mundo, a nadie, a nadie. Cuídense, cuiden a su familia. No hagan ceremonias, no hagan ninguna fiesta, reuniones familiares (…). Esto es algo que duele en el corazón, yo nunca me imaginé ver a mis papás en esta situación y verlos así es lo peor”, expresó Lorena.

Lorena y su hermano Carlos agradecen al personal sanitario por cuidar de sus padres y acotaron que esta situación les ha servido para aconsejar a sus amigos, y conocidos.

