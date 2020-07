Compartir Facebook

El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció en redes sociales que ya no está más infectado con el Covid-19 tras haber recibido positivo el 7 de julio.

En el tuit, Bolsonaro anunció el resultado negativo de la prueba de PCR y escribió “buen día para todos” en mayúscula.

Además, compartió una foto en la que se muestra sosteniendo una caja de hidroxicloroquina, el remedio indicado contra la malaria al que ha atribuido su evolución favorable desde que contrajo los primeros síntomas.

El presidente, de 65 años, no informó cuándo se hizo el examen, el cuarto desde que se confirmó que contrajo la enfermedad el 7 de julio.

La última prueba, el 22 de julio, había mostrado que seguía portando el virus 15 días después del primer positivo.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hacía el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, dijo el gobernante a sus simpatizantes, informaron medios extranjeros.

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Bolsonaro, quien ha calificado de “gripecita” al coronavirus, aseguró que poco después de su diagnóstico comenzó a tomar hidroxicloroquina, medicamento que defiende para tratar el coronavirus, pero cuya eficacia no está comprobada científicamente.

“Me siento muy bien, aunque un poco agobiado de estar encerrado en una sala”, dijo a través de Facebook Live. Jair Bolsonaro llegó a decir que el confinamiento era “horrible” y no lo soportaba más.

Escéptico del distanciamiento social recomendado por expertos y aplicado en varios estados, el presidente permaneció unos 20 días gobernando desde el Palacio de Alvorada. En ese periodo se sometió a otros tres exámenes para la COVID-19 que dieron positivo.

