¡Bomba! ¿Guty Carrera tuvo relación con Onelia Molina, novia de Mario Irivarren? El “Potro” sorprende con respuesta

¡No lo veas “Iri”! Onelia Molina es uno de los nuevos nombres que este año ha despegado en Esto es Guerra. La modelo arequipeña empezó a hacer “ruido” cuando se le vinculó con Facundo Gonzáles y Mario Irivarren al mismo tiempo y también por sus polémicas peleas con Alejandra Baigorria en Esto es Guerra. Ahora, una nueva controversia se generó con una foto donde se le ve junto a Guty Carrera y el exchico reality sorprendió con su respuesta sobre una relación con la odontóloga.

¿Guty Carrera tuvo relación con Onelia Molina?

Guty Carrera está de regreso en Perú por un juicio pendiente que tiene con Alejandra Baigorria. El exchico reality la contrademandó, por lo cual, su presencia en tierras peruanas se debe estrictamente al tema legal.

Sin embargo, como el mundo de “Chollywood” es pequeño, en las últimas horas se difundió en redes sociales una foto donde se ve a Guty Carrera muy cariñoso con Onelia Molina. Esto hizo que los rumores de una posible relación entre ambos se dispararan, por lo cual, el “Potro” respondió y sorprendió con su respuesta.

“¿Pareja yo de Onelia Molina? Una foto en una boda sentado. Fue un juego en una boda hace nueve años. Me invitaron a una boda en Arequipa y ella trabajaba en una empresa de allá. Fue un matrimonio de unos amigos en común y me tocó pasar la boda con ella. No solo con ella, también pasaron varias. Yo no he sido su pareja”, reveló Guty Carrera.

Tras esto, la reportera de “Amor y Fuego” fue más incisiva y le preguntó a Guty Carrera si sabía de unos presuntos celos que sentía Diego Chávarry, expareja de Onelia Molina, por él. Ante la pregunta, el “Potro” se mostró sorprendido y no aseguró ni desmintió el cuestionamiento.

“Yo que voy a saber. No sé nada de él ni de Onelia, pero no. Deberían sacar el video o las fotos de las otras cinco chicas que también estuvieron ahí”, agregó Guty Carrera.

¿Quién es Onelia Molina?

A finales del año pasado, Esto es Guerra realizó un casting masivo a nivel nacional. De aquella etapa, quedaron algunos competidores como lo es Flor Ortolá, Chevy, Raúl Carpena, Piero Arenas y Onelia Molina.

Onelio Molina es una modelo arequipeña y también odontóloga. Además, recientemente abrió su clínica dental, sin embargo, no ha estado salvada de las polémicas propias del reality de Pachacamac.

“One” se vio involucrada con Facundo Gonzáles y Mario Irivarren al mismo tiempo, pero, con el pasar del tiempo, prefirió al popular “Calavera Coqueta”. Asimismo, su rivalidad en Esto es Guerra es con Alejandra Baigorria, con quien ha protagonizado serias peleas que incluso derivaron en suspensión para la “Patrona”.

Actualmente está en el equipo de los “guerreros” y pese a ser una cara nueva, viene demostrando que quiere quedarse en la competencia.