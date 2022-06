¡Bomba! Israel Dreyfus regresó a los realitys después de mucho tiempo

Compartir Facebook

El recordado Israel Dreyfus quien se hizo conocido por participar muchos años en el programa de competencia de Combate vuelve a hacer noticia tras haber sido convocado a ‘Esto es Guerra’.

El modelo fue presentando en el programa reality como refuerzo de los combatientes despertando emociones entre los concursantes quienes recuerdan a Israel como uno de los competidores más aguerridos y graciosos cuando se emitía Combate.

Tras ser presentado por el Tribunal, Renzo Schuller e integrantes del equipo de los “Combatientes” le dieron la bienvenida a Israel con un caluroso abrazo.

“Son casi 3 años que no piso este set. Me siento extraño, es como una mezcla de sensaciones, nervioso y emocionado. Conozco perfectamente el formato y sé las consecuencias de no rendir, es cuestión de aclimatarse, no compito hace casi tres años”, fueron las primeras palabras de Dreyfus.

Sintonía de ‘esto es guerra’ bajó tres puntos de rating y deja de ser el más visto en la pantalla chica

Pese a que decidieron usar la temporada 2022 para celebrar sus 10 años de éxito, como el programa más visto de la televisión peruana, lo cierto es que ‘Esto es guerra’, ya no viene recibiendo el mismo respaldo de los televidentes. Así lo dejan en evidencia las cifras.

Y es que el último miércoles, en su tercer día de presentación de la nueva temporada, el rating del reality de competencia volvió a bajar. Lo más visto de la televisión peruana ese día fue la telenovela “Maricucha” con 14.9 puntos de rating, según datos de Kantar Ibope Media. Mientras que el programa juvenil obtuvo 13.3 puntos de rating, tres puntos menos que el día de su estreno. ‘esto es guerra’.

El tercer lugar fue para “Junta de Vecinos” y el cuarto lugar para “América Noticias” con 12.1. Recordemos que el día de su estreno, el reality registró 16,8 puntos de ráting, lo cual incluso fue menos que el debut de Esto es habacilar un mes antes de su abrupta cancelación, con 20 puntos. Pero la llegada del novio de Melissa Paredes, Anthony Aranda, el martes 22 de febrero sí dio que hablar, y generó más de una portada, manteniendo el puntaje del día anterior.