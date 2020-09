¡Bomba! Jean Deza dejó a Jossmery Toledo y volvió con Shirley Arica

Compartir Facebook

¡Todos vuelven! A través de su cuenta de Instagram, el futbolista Jean Deza dejó a todos sorprendidos al compartir un video donde se luce cariñoso junto a la modelo Shirley Arica y de esta manera oficializó su relación con la ‘Chica realidad’ en tiempo record, pues hace unos días colgaba fotos con la ex policía Jossmery Toledo.

SON PURO BESO

En las imágenes que colgó Deza en sus redes sociales al pelotero se le besando a Shirley y ambos salen cantando el tema ‘Hawái’ de Maluma.

«No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrán más amores», se les oye entonar a todo pulmón a la parejita.

VIVÍA CON EX TOMBITA

Por su parte, Jossmery pegó el ‘grito al cielo’ y contó que hasta ayer mantenía un romance con el futbolista. Incluso, afirmó que vivían juntos.

«No soy mucho de hablar de mi vida privada, pero lo único que diré es que yo sí vivía con Jean (Deza) hasta hoy (miércoles) en la mañana que se fue entrenar, y quedé sorprendida de lo que hizo”, indicó la ex tombita.

La modelo dejó en claro que no fue ella quien falló en la relación. “Yo sí di lo mejor de mí, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso. Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo, éxitos para los dos y ya no quiero ahondar más en el tema», agregó.

“ME QUITO UN GRAN PESO DE ENCIMA”

Asimismo, confesó que a pesar de sentirse afectada por su abrupta ruptura con el jugador siempre saldrá adelante porque se considera una mujer fuerte.

«Pero Dios sabe por qué hace las cosas y me quito un gran peso de encima porque ahora sí podré hacer las cosas que tanto me gusta, como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no las podía hacer. Siempre me verán más fuerte que nunca, por cada problema, siempre hay una solución», concluyó.

