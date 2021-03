¡Bombaza! Magaly Medina pone fin a su matrimonio: “No existen terceras personas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva edición de ‘Magaly TV La firme’, la ‘Urraca’ dejó en shock a más de uno al anunciar que terminó su relación matrimonial con el abogado Alfredo Zambrano.

Al término de su programa, la periodista comunicó la separación con su esposo, con quien estuvo largos años. Sin embargo, dejó en claro que “no existen terceras personas”.

Cabe mencionar que, la pareja se separó hace algún tiempo, pero por acuerdo de ambos, decidieron retomar su relación. Al parecer, esta vez sí es el fin. ¿Qué dijo la ‘Urraca’?

También puedes ver: “Asco me dan las leyes”: Tefy Valenzuela se pronuncia tras las disculpas de Eleazar Gómez

“Yo quería hablar con ustedes de un tema bastante personal. Con la misma transparencia que noche a noche desde hace muchísimos años entro a sus hogares, hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal”, comenzó diciendo.

“Ha sido una decisión bastante pensada por mí y con mucho detenimiento y con bastante razón he decidido separarme de mi esposo y poner fin a mi relación, poner fin a mi matrimonio. Debo enfatizar para conocimiento de todos y para que no se preste a especulaciones que aquí no hay terceras personas, ni de mi parte ni de su parte”, añadió la conductora de espectáculos.

También te puede interesar: Congreso aprueba retiro de 17 600 soles de los fondos de las AFP

Finalmente, sin entrar en detalles, la ‘Urraca’ le deseo lo mejor a Alfredo Zambrano: “Lo que deseo que es Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene y me imagino que es lo mismo que desea para mí.

Un día antes de su cumple

Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que cumplirá 58 años de vida.

“¡Lista para recibir mi cumpleaños mañana! ¿Cómo? ¡Pues trabajando!”, se lee en la descripción de su publicación en dicha red social.

MIRA TAMBIÉN: Nicola revela que su padre estuvo grave por virus: “Nos habían dicho que no pasaba la noche”