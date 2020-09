Compartir Facebook

Este bombero no pudo aguantar más y se conmocionó hasta las lágrimas tras rescatar a un niño de cuatro años que se estaba ahogando en una playa en Brasil.

El bombero identificado como Joel Júnior Silva Lemos, pertenece al grupo Marítimo del Cabo. El bombero llegó al lugar de Guarujá, en la costa sur de São Paulo, Brasil, donde se dio una alarma de un grupo de personas que se estaban ahogando.

El bombero y su unidad fueron al rescate, para su sorpresa, se percató que una de las personas era un pequeño de 4 años de edad y no dudó en adentrarse al mar.

“Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que era un niño. Me conmovió porque tengo un hijo de tres años, Miguel. El niño era tan pequeño que no cabía en nuestro flotador. Entonces dije: ‘Ven acá con tu tío’. Me dijo: ‘Tío, tengo mucho miedo’. Exactamente como habla mi hijo. Entonces me emocioné y vine a traerlo”, dijo el bombero.

Para el rescate, el bombero hizo uso de una moto acuática ATV, junto con otros dos compañeros que fueron tras él, pudieron ser capaces de ir hasta donde se encontraba el pequeño.

Todos los asustados bañistas recibieron con aplausos al bombero, quien al salir del agua con el niño en brazos, se le vio con lágrimas en los ojos. Los presentes no dudaron de tomar fotos y videos, los cuales se viralizaron en redes sociales y conmovió a los internautas.

PALABRAS DEL BOMBERO

El héroes vestido de rojo pudo ser entrevistado por un medio de su localidad, en la entrevista se mostró conmovido por las palabras de apoyo que recibió de las personas.

“En la foto, él es como mi hijo, por eso la emoción”

“Me emocioné en ese momento, porque cuando vi al niño, me recordó a mi hijo”, dijo el rescatista.