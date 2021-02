Bombero rompió con fierro el parabrisa de un microbús por chocarle

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un accidente vehicular protagonizó un auto Chevrolet Celta rojo y un microbús en las calles de Villa Adelina en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, el choque tuvo gran relevancia no por la gravedad, sino por la iracunda reacción de uno de los afectados.

Tras consumarse el accidente, del auto rojo bajó un bombero voluntario de Villa Ballester, quien se encontraba aún con el uniforme. Nadie se imaginaría que, iracundo por el choque, destrozaría la luna lateral del microbús con un fierro.

También te puede interesar: Pareja que llevaba casada 70 años se reencuentra para darse último adiós

Uno de los pasajeros grabó el penoso hecho y rápidamente corrieron como pólvora por el accionar del bombero. El hombre amenaza al conductor del transporte público que se baje para arreglar, mientras lo insulta.

Ante la negativa del chofer, el bombero se puso frente al microbús y, con un fuerte golpe, hizo añicos el parabrisa del transporte. “Todo el auto me rompiste. Y no frenaste. Bájate porque me rompiste el auto. Me voy a quedar acá hasta que venga un patrullero”, gritaba el voluntario.

Las imágenes que se registraron no tardaron en hacer ruido dentro de la institución. A través de un comunicado, los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester señaló que el protagonista del incidente ha sido separado de inmediato y se iniciará un sumario administrativo.

También te puede interesar: Golpeó brutalmente a su madre de 95 años y familia no interpuso denuncia